Две компании из США хотят начать добычу нефти и газа в Украине

Две американские компании Frontera Resources и Longfellow выразили намерение заняться добычей углеводородов в Одесской и Полтавской областях Украины. Данную информацию обнародовал пресс-центр Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Межведомственная комиссия приняла к рассмотрению по существу обращения компании Frontera Resources (США), а также компании Longfellow (США) по осуществлению проектов поиска и добычи углеводородов, в том числе из нетрадиционных источников, в пределах участков недр, предлагаемых указанными компаниями, соответственно, в Одесской и Полтавской областях. Комиссия поручила провести консультации по оптимизации размера предложенной компанией Frontera Resources участка недр", - говорится в сообщении.

Украинская компания "Навигатор-комплект" направила в Межведомственную комиссию прошение о проведении разведки местности для добычи углеводородов в пределах площадей Берестянская, Смелянская, Романовская, Шубинская, Новостепановская (Львовская, Харьковская, Днепропетровская области).

Также компании Frontera Resources предложили создать совместное обращение в Межведомственную комиссию вместе с Черноморнафтогазом, который владеет специальными разрешениями на пользование недрами на площадях Одесская и Безымянное.

В течение 2017 года в Украине увеличилась добыча природного газа на 1,2%, или на 94,3 млн куб. м - до 8 087,4 млн куб. м.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Казахстан заявил о готовности начать совместные разработки урановых месторождений в Украине для удовлетворения потребностей АЭС Украины в топливе.