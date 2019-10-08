Двое членов НКРЭКУ заявили об отставке

Двое членов Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александр Формагей и Евгений Маглеванный сообщили о выходе из ее состава.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Формагей.
"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили выйти из комиссии, чтобы предоставить возможность президенту Украины перезагрузить регулятор новыми людьми и идеями, - написал он.
Также Формагей выразил надежду, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе.
Кроме этого он пояснил, что поскольку после их отставки кворум будет потерян, на заседании регулятора могут временно назначить членов комиссии на 3 месяца.
Напомним, 14 июня Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности ряда положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".
Как известно, НКРЭКУ создали указом президента Петра Порошенко еще в 2014 году.