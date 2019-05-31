Двух чиновников "Укрзализныци" поймали на взятке в 270 тысяч гривен

В Киеве заместителя начальника Филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" и начальника отдела указанного Филиала задержали на взятке в 270 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как сообщается, вышеуказанные должностные лица по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тыс. гривен неправомерной выгоды за заключение договора ответственного хранения.

Злоумышленников задержали "на горячем" после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто уголовное дело по статье "получение взятки" (ч. 3 ст. 368 УКУ).

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.