DW: Еврокомиссия запретила слияние Немецкой биржи с Лондонской

Слияние двух важнейших фондовых бирж ЕС противоречит принципу конкуренции, сочла Еврокомиссия. Европейской "супербиржи" со штаб-квартирой в Лондоне не будет.

Еврокомиссия запретила слияние двух важнейших фондовых бирж Европы - Лондонской (London Stock Exchange, LSE) и Немецкой (Deutsche B"orse, DB). Это слияние "существенно ограничило бы конкуренцию", заявила в среду, 29 марта, европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

"Европейской экономике необходимы хорошо функционирующие финансовые рынки. Это важно не только для банков и иных финансовых институтов. Для всей экономики в целом будет выгодно, если предприятия смогут заимствовать деньги на конкурирующих финансовых рынках", - отметила Вестагер.

Ожидаемое решение

Агентство dpa сообщает, что решение Еврокомиссии не было неожиданным. В конце февраля Лондонская биржа, вопреки требованию Брюсселя, отказалась продавать свою долю в итальянской платформе по торговле облигациями MTS. Решение о выходе Великобритании из Евросоюза также усложнило планы слияния, так как разместить штаб-квартиру "европейской супербиржи" предполагалось в Лондоне.

Фондовые "тяжеловесы" надеялись, что в результате синергетического эффекта от слияния им удастся добиться ежегодной экономии на издержках в размере 450 млн евро. В июля 2016 года слияние одобрили антимонопольные службы США и России. Кроме того, это решение поддержали 99,89 процента акционеров Лондонской биржи.