DW: Украина не будет торопиться с выплатой Москве 3 миллиардов долга

После решения суда в Лондона Украина практически потеряла шансы выиграть дело о кредите, выданном Россией Киеву еще при Януковиче. Но Москва нескоро вернет свои деньги, полагают эксперты.

Принятое в среду, 29 марта, решение Высокого суда Лондона не обязывает украинскую сторону сразу начать погашение трехмиллиардного кредита России, называемого в Киеве «долгом Януковича». Тем не менее суд фактически пришел к выводу, что у Украины нет аргументов не делать этого. Однако сценарий и время выплат, могут быть различными, полагают опрошенные DW украинские эксперты.

Надежда на апелляцию

Высокий суд Лондона 29 марта удовлетворил ходатайство России о характере рассмотрения иска к Украине относительно выплаты Киевом займа в $3 млрд в виде облигаций, выкупленных Москвой в декабре 2013 года. Дело должно быть рассмотрено в упрощенном порядке, без разбирательства по существу, которое могло бы затянуться на несколько лет. Стороны ограничатся лишь изложением своих позиций, а судья вынесет вердикт на основе исследования документов.

Украина не согласна с решением Высокого суда Лондона и собирается подать апелляцию. Инвестиционный банкир из Dragon Capital Сергей Фурса в интервью украинскому телевидению заявил, что рассмотрение апелляции может продлиться до полутора лет. В отличие от него, исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устенко не исключил, что процедура займет считанные дни. А в случае, если в итоге выплата долга будет отсрочена, Киеву все равно придется ежедневно выплачивать от 700 до 500 тысяч долларов за обслуживание долга России.

Эксперты единодушны в том, что Украина, безусловно, проиграла дело в Высоком суде Лондона, который не принял во внимание аргументов Киева политического характера — войну в Донбассе и аннексию Крыма Москвой. «К подготовке и отстаиванию апелляции следует привлечь профессиональных специалистов, которые найдут доводы, чтобы суд все же прислушался к украинским аргументам», — отметил в интервью DW директор экономических программ киевского Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Все может кончиться дефолтом

По его мнению, правительству Украины было бы крайне затруднительно найти средства для немедленной выплаты трехмиллиардного долга. Но самую большую проблему, по выражению Юрчишина, представляет собой даже не финансовая, а общественно-политическая сторона. Выплата долга России, которую в Киеве называют «страной-агрессором», не будет, полагает он, принята украинским обществом, и тут не помогут никакие слова о дефолте и отлучении от внешних финансовых рынков в случае, если кредит не будет возвращен.

Эксперты не исключают, что дело завершится объявлением Киевом частичного дефолта по выплате этого займа — все остальные долги будут аккуратно отдаваться. Но и такой шаг может привести к прекращению дальнейшего внешнего финансирования Украины, предостерегают они. «У Украины сейчас просто нет денег на выплату этих трех миллиардов. К тому же по условиям программы расширенного финансирования МВФ Киев просто не может выделять средства на подобные выплаты», — добавил Олег Устенко.

Не последнее дело

По словам Устенко, сумма общего внешнего долга Украины сейчас составляет 81% ВВП, выплата процентов по этим займам составляет 5,5% ВВП. «Но МВФ признал «долг Януковича» суверенным, а не коммерческим долгом Украины. Коммерческий долг сейчас составляет 15 миллиардов долларов, и он реструктуризирован (основные выплаты начнутся с 2019 года. — прим. ред.). Поэтому можно сказать, что, начав программу расширенного финансирования, МВФ спас Украину», — сказал эксперт.

Проиграв дело в Высоком суде Лондона, Украина еще не проиграла всю долговую войну с Россией, считает Устенко. «В Стокгольмском арбитраже и других международных инстанциях сейчас рассматривается целый ряд исков Украины к России. Многие из них имеют неплохие шансы на успех, а это значит, что откроются перспективы компенсировать потери от долга, который взял у Москвы режим Януковича, — заключил Устенко.

Александр Савицкий