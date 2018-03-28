DW узнало, как Ахметов хочет избежать уплаты сотен миллионов долларов за "Укртелеком"

Холдинг СКМ Рината Ахметова намерен через суд вернуть компанию "Укртелеком" ее продавцам кипрской компании Raga Establishment Ltd, которую связывают с украинским олигархом Дмитрием Фирташем.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщает издание, 23 апреля Международный арбитражный суд в Лондоне рассмотрит апелляцию СКМ Ахметова по делу о долгах за "Укртелеком". В данном процессе холдинг Ахметова попытается вернуть "Укртелеком" ее владельцу Денису Горбуненко, которого связывают с Дмитрием Фирташем.

У Ахметова настаивают, что Raga нарушила взятые перед государством при приватизации обязательства инвестировать в компанию $450 млн в течение пяти лет и создать линию государственной спецсвязи.

"Это Raga ответственная за нарушение приватизационных обязательств перед государством, а не мы. Поэтому было бы справедливо, если бы они несли за это ответственность", - отметил в беседе с DW вице-президент System Capital Management Джок Мендоза-Вилсон. Представитель СКМ уверяет, что компания Горбуненко при продаже письменно гарантировала выполнение обязательств перед государством.

Как отмечает издание, в суде первой инстанции эти доводы не имели успеха: адвокатам Raga удалось убедить судей в Лондоне в том, что обязательства перед государством были декларативными заявлениями о намерениях и не имели юридической силы.

Источник: economy.apostrophe.ua