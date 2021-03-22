DW: Знову обезголовлена: що чекає на "Укрзалізницю"?

АТ "Укрзалізниця" протягом останніх п'яти років уже восьмий раз втрачає керівника й зараз її може очікувати дефолт, а щоб цього уникнути, найперше потрібно сформувати нову наглядову раду і правління, до складу якого мають увійти професійні залізничники. Про це йдеться в матеріалі "Німецької хвилі" "Знову обезголовлена: що чекає на "Укрзалізницю"?".

Автор Олександр Куницький зазначає, що компанія перебуває у "помираючому" стані через брак кадрів, які йдуть через низькі зарплати, проблеми із закупівлями й корупцією.

"Окрім того, існує ймовірність дефолту "Укрзалізниці" навесні, оскільки компанія минулого року отримала рекордні збитки. Офіційних даних про фінансові результати "Укрзалізниця" за підсумками 2020-го ще не оголошувала, проте сам [ексголова правління Володимир] Жмак заявляв, що очікує збиток у розмірі 12-14 млрд грн", - пише "Німецька хвиля".

Часту зміну керівництва в компанії експерти, яких опитало видання, пов'язують із непрофесіоналізмом керівництва та боротьбою у владних кабінетах.

"Для виведення "Укрзалізниці" із кризи необхідно в короткі терміни призначити професійних голову, членів правління та наглядову раду, які обов'язково повинні бути залізничниками", - зазначив голова ради громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов.

Нового повноцінного керівника призначать приблизно за пів року, вважає координатор проєкту "Поїздка" Олександр Бондаренко.

"Збереться наглядова рада, ухвалить рішення про конкурс на посаду голови "Укрзалізниці" - три місяці добиратимуть кандидатів, потім ще три місяці їхні кандидатури розглядатимуть і затверджуватимуть", - спрогнозував він.

Кабінет Міністрів України призначив Жмака головою правління "Укрзалізниці" 26 серпня минулого року. До свого призначення він був членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках він працював першим заступником голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в українських компаніях групи ТНК-BP.

Кабмін України під час засідання 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень Жмака. Колишній голова заявив, що "рішення виглядає як мінімум дивно", оскільки, за його словами, йому ніколи не надходило негативних відгуків про його роботу від наглядової ради.

Рішення наглядової ради й Кабінету Міністрів звільнити з посади голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака свідчить про те, що велике коло осіб, зокрема представники наглядової ради, не хочуть реформ, вважає економіст Борис Кушнірук.

Наглядова рада "Укрзалізниці" найближчим часом почне конкурсний добір нового голови правління. Про це 18 березня повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і приблизно 50% пасажирських перевезень, які здійснюють усі види транспорту; за обсягами вантажних перевезень посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії, указано на сайті компанії.