E-пенсия: в Кабмине ввели новую электронную услугу

Кабинет министров Украины принял постановление и введении электронной услуги е-пенсия, сообщают Буквы.

Новая услуга позволит людям пенсионного возраста в короткий срок оформить необходимые документы для получения материальной помощи. -->

Постановление было принято в рамках решения об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.

Его цель - оптимизировать работу ведомств, чтобы минимизировать административную нагрузку для граждан.

Если у гражданина возникает необходимость оформить пенсию, приостановить, пересчитать или возобновить выплаты, то необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Там самостоятельно запросят всю необходимую информацию о гражданине, которую соответствующие ведомства обязаны предоставить на протяжении трех дней.

То есть, пенсионеру не нужно будет самостоятельно собирать документы. За него это сделает электронная система, по которой Пенсионный фонд получит всю запрашиваемую информацию.

В частности, это данные об уплаченных налогах, информация из ЗАГСа, данные об инвалидности, о льготах, об образовании детей, о месте проживания и регистрации.

После начала действия постановления Пенсионному фонду запрещено требовать такие данные от заявителя, кроме случаев, если запрашиваемой информации нет в реестрах.