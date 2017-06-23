ЕБРР и ЕИБ намерены инвестировать EUR50 млн в развитие реки Днепр

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерены инвестировать EUR50 млн в развитие Днепра как транспортной артерии.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, эта тема обсуждалась на конференции "Днепр в европейском фарватере"

"Развитие сельскохозяйственной сферы ставит новые вызовы перед украинской транспортной и логистической сетью. Украина имеет уникальный ресурс, использование которого может позволить стране стать стратегической частью европейской экономики - это Днепр", - заявил посол Нидерландов Кейс Кломпенхауер.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, кроме разгрузки автомобильных дорог и железной дороги, развитие внутреннего водного транспорта будет способствовать экологизации перевозок путем сокращения вредных выбросов автотранспортом. Это также является одной из приоритетных задач Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Для определения перспектив транспортного развития р. Днепр Мининфраструктуры и посольство Нидерландов начали реализацию "Инициативы развития Днепра" в сентябре 2016 года после исследования инженерным корпусом армии США шлюзов. ЕИБ, ЕБРР и делегация ЕС присоединились к этой инициативе, осуществив предварительные исследования о возможностях привлечения инвестиций. Кроме того, поддержка предоставляется и со стороны Всемирного банка (ВБ).

"Одним из проектов стало изучение возможности государственно-частного партнерства в порту "Херсон" и развитие нижней части Днепра. Разработкой пре-ТЭО, завершившейся в конце марта 2017 года, занимались международные компании Royal Haskoning, Rebel Group и др. при поддержке группы ВБ ... Мининфраструктуры и правительство Украины имеют целью как можно скорее создать все необходимые условия для привлечения частных инвесторов к реке и реализации инициативы развития Днепра, других внутренних водных путей", - отметила замминистра инфраструктуры Надежда Казначеева.

Как сообщает министерство со ссылкой на мнение экспертов, Днепр - неотъемлемая часть мультимодальной транспортной сети Украины. Для поддержки агробизнеса и содействия экономическому росту необходимо усовершенствовать инфраструктуру и логистику. Река дает возможность транспортировать грузы дешево и экологически безопасно. Кром е того, развитие внутренних водных путей будет способствовать свободе плавания.

"Со временем Днепр может стать частью Трансъевропейской транспортной системы E40 Рейн - Дунай - Черное море, А7, Днепр, Припять, Балтийское море. При поддержке политики соседства ЕС и реализации Соглашения об ассоциации крупнейшая река Украины сможет достичь международных стандартов навигации", - говорится в сообщении.