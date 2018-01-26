ЕБРР назвал условия для дальнейшего кредитования "Нафтогаза"

Европейский банк реконструкции и развития готов рассмотреть возможность продолжения кредитования компании "Нафтогаз України" на покупку импортного газа.

Об этом в интервью Realist'у сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров.

По ее словам, в конце января "Нафтогаз" погасил кредит на $ 300 млн, ранее привлеченный у ЕБРР, в связи с истечением срока кредитования. Условием дальнейшего кредитования "Нафтогаза" ЕБРР называет продолжение реформирования компании, в том числе ее системы корпоративного управления.

Нафтогаз полностью погасил кредит от ЕБРР

"Программа реформирования корпоративного управления в "Нафтогазе" была требованием еще с самого первого кредита, предоставленного ЕБРР "Нафтогазу". Многие вещи в рамках программы были сделаны, поэтому сказать, что программа вообще не исполнена, было бы несправедливо. Многие пункты программы были выполнены", - отметила замдиректора ЕБРР в Украине.

Банк также рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта No 6428, усиливающего роль набсоветов. "Это законопроект, позволяющий набсоветам более полноценно выполнять функции. Часть полномочий переносится с Кабмина на набсовет", - сказала Петров.

В случае поступления от украинской стороны запроса на дальнейшее кредитование "Нафтогаза" будут проведены соответствующие переговоры с менеджментом компании и правительством. ЕБРР также готов предоставить поддержку в вопросе повышения привлекательности "Нафтогаза" как заемщика с тем, чтобы компания могла самостоятельно привлекать финансирование на рынке.

В середине января глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил о том, что компания останется без финансовой поддержки ЕБРР.