ЕБРР обещает Порошенко помогать реформировать "Приватбанк"

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Украинского государства выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году, - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы реформирования банковского сектора.

Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации "Приватбанка" и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения, - заявили в пресс-службе украинского президента.

В свою очередь Порошенко отметил ключевую роль ЕБРР в качестве администратора Чернобыльского фонда "Укрытие" и Щита ядерной безопасности. Было решено продолжать сотрудничество в этой сфере.

Чакрабарти также заверил Порошенко в дальнейшей поддержке со стороны ЕБРР реформ, осуществляемых в Украине.