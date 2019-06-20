ЕБРР решил выделить EUR40 млн на возобновляемую энергетику Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить 40 млн евро Государственному экспортно-импортному банку на кредитование возобновляемой энергетики.

Об этом Українським Новинам сообщил старший советник по внешним связам ЕБРР Антон Усов.

ЕБРР организует синдицированный кредит Укрэксимбанку в размере 80 млн евро для поддержки частных инвестиций в возобновляемую энергию и энергоэффективность в Украине.

Сам ЕБРР решил выделить 40 млн евро в рамках данного проекта.

100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.

Как сообщали Українські Новини, ЕБРР заявлял, что отсрочка запуска свободного рынка электроэнергии в Украине необходима. Также ЕБРР решил выделить Укргазбанку $40 млн.

Тем временем Ассоциация возобновляемой энергетики прогнозирует введение 2,5 ГВт объектов ВИЭ в 2019, а ДТЭК ввел в эксплуатацию крупнейшую в Украине Никопольскую СЭС мощностью 246 МВт.

Тем временем в Виннице открыли завод по производству солнечных панелей для промышленных СЭС, а Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд.