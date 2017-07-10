ЕБРР заблокировал доступ "Нафтогаза" к $300 млн кредита, требует реформ

"Нафтогаз" сможет использовать кредит в полном объеме после утверждения Кабинетом Министров финплана компании на 2017 год и продолжения реформы корпоративного управления

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Компания сообщает, что на прошлой неделе кредитный комитет ЕБРР согласовал выделение НАК "Нафтогаз Украины" $66 млн в рамках кредитной линии ЕБРР на сумму $300 млн для закупки Украиной газа у европейских поставщиков.

Однако, ЕБРР констатирует неполное выполнение Правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления, и готов возобновить кредитование в полном объеме, если Кабинет Министров выполнит несколько обязательств перед банком до конца июля.

В частности, кредитный комитет ЕБРР принял во внимание намерение Кабинета Министров утвердить до конца текущего месяца финансовый план "Нафтогаза" и перечень ожидаемых показателей работы наблюдательного совета "Нафтогаза" в приемлемой для банка форме.

"Эти средства являются важными для подготовки Украины к зимнему сезону в части закупки необходимых объемов газа. Вместе с тем, мы с пониманием воспринимаем решение ЕБРР и надеемся, что украинская сторона оперативно наверстает выполнения утвержденного плана реформы корпоративного управления", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.