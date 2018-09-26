Единственный осужденный по делу "рюкзаков Авакова" вернул в бюджет 5,2 млн грн убытков

Фигурант и единственный осужденный по делу "рюкзаков Авакова", друг и бизнес-партнер сына главы Министра внутренних дел Александра Авакова Владимир Литвин вернул в бюджет 5,2 млн грн. Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, средства были выплачены 26 сентября, сообщает Insider.

В частности, согласно решению суда было уплачено 4,8 млн гривень причиненных убытков и 400 тыс. гривень за проведение экспертиз в этом деле. Таким образом Литвин выполнил утвержденные судом условия соглашения со следствием, которое предусматривало возвращение государству ущерба и на основании которой Литвин получил условный срок наказания.

Напомним, 11 сентября суд приговорил Владимира Литвина к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Таким образом Литвин не будет отбывать реальное наказание, а в течение этого срока обязан регистрироваться в органах исполнения наказаний. Также Литвина обязали возместить убытки в размере 4,855 млн гривен и компенсировать 368 тыс. судебных расходов.

Как сообщалось, 31 октября 2017 года в рамках расследования дела о так называемых "рюкзаках Авакова" были задержаны сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь, а также предприниматель Владимир Литвин.

На следующий день суд отпустил всех троих подозреваемых под личное обязательство, а Авакова-младшего - обязал носить электронный браслет. В декабре Соломенский райсуд Киева вернул ему загранпаспорт и разрешил снять электронный браслет.

12 июля старший группы прокуроров САП закрыл дело "рюкзаков Авакова" против сына и экс-заместителя министра внутренних дел. Единственным подозреваемым в нем остался предприниматель Владимир Литвин.

17 августа ЦПК подал в Соломенский суд жалобу на постановление прокурора САП Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря, однако суд отказал ЦПК в обжаловании дела.

По материалам: Insider