Экологическая катастрофа в Киеве: содержание ртути на "Радикале" превышает норму в 30 раз

На территории бывшего столичного завода "Радикал" в некоторых точках концентрация ртути в воздухе превышает предельно допустимую норму в 30 раз. Об этом заявил представитель Госпродпотребслужбы Дмитрий Байраченко.

Он отметил, что на территории завода 23 и 29 июня 2017 года был проведен ряд лабораторных исследований. Он также сообщил, что концентрация ядовитого вещества в почве в некоторых местах до 14,5 раз превышает допустимую норму.

В 2013 году с завода "Радикал" было вывезено около 93 тонн хлорсодержащих токсичных отходов, в предыдущие годы - 50 тонн. 1 марта 2016 года в Минэкологии заявили, что не имеют средств на вывоз токсичных отходов с территории завода "Радикал".

В сентябре 2016 года Киевсовет решил обратиться в Кабмин с просьбой определить вариант демеркуризации завода "Радикал" и выделить средства на ее проведение в 2016-2017 годах. По информации члена экологической комиссии Киевсовета Анны Сандаловой, уже несколько лет на территории завода "Радикал" остается около 200 тысяч тонн отходов, содержащих ртуть, которые угрожают здоровью киевлян.

В КГГА пообещали, что в этом году в бюджете Киева будут предусмотрены 4,5 млн грн на вывоз части опасных отходов с территории завода "Радикал", а именно хлорорганических соединений, а также на корректировку технико- экономического обоснования демеркуризации промышленной площадки завода. Однако для решения глобальных проблем необходимо активное участие ликвидатора "Радикала" и государственных органов.

Справка. В июле 1996 года работу ОАО "Радикал" остановили, но с нарушениями норм вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не были вывезены с предприятия, что привело к сложной экологической ситуации.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Украина оказалась на первом месте в рейтинге стран, в которых погибает наибольшее количество людей от "грязного воздуха". Такая информация появилась в отчете Всемирной организации здравоохранения.