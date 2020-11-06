Економічний аудит: Україна втратила трильйон доларів за 10 років - Прем'єр-міністр

Економічний аудит показав, що за останні десять років Україна втратила один трильйон доларів США нереалізованого економічного потенціалу. Про це під час представлення аудиту повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ще навесні Президент поставив завдання нашому уряду проаналізувати, з чим ми заходимо в наступне десятиліття. Без аналізу поточного стану ми не можемо реалістично поставити собі цілі на наступні роки", - сказав Шмигаль.

Він повідомив, що контрольними запитаннями були: "Чи реалізували ми свій потенціал? Якими є результати управління нашою країною за попередні роки? І як ми виглядаємо в порівнянні з іншими країнами світу, в порівнянні з нашими сусідами?".

"А сьогодні ми вже маємо чітку відповідь - один трильйон доларів ВВП за десять років - не реалізований потенціал нашої країни. Один трильйон втратили усі громадяни України. Втратили через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління", - повідомив Шмигаль.

Кабінет міністрів 6 листопада, представляє результати економічного аудиту країни.