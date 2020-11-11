Економіка України не витримає повного локдауну, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська економіка не витримає введення повного локдауну. Втім, уряд вводить додаткові обмеження.

Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, МОЗ розробив постанову про введення карантину вихідного дня в Україні.

"Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому уряд та МОЗ, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень", - зазначив він.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що жорсткий локдаун буде досить складно пережити з економічної точки зору.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що тривалість дії карантину вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Раніше в Мінкульті виступили проти карантину вихідного дня для сфери культури і креативних індустрій. Також в Україні зараз проходять протести рестораторів через введення карантину вихідного дня.