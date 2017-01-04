Экономические итоги уходящего 2016 года: 5 главных провалов и 5 главных достижений

В целом экономика Украины продемонстрировала в уходящем году признаки роста, но очень слабые. По данным Госстата, за 11 месяцев 2016 г., по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., промышленная продукция выросла на 2,1%, сельхозпродукция - на 2,9%, грузооборот транспорта - на 2,1%, пассажирооборот - на 4,7%, оптовый товарооборот предприятий - на 4,9%, оборот розничной торговли - на 3,7% (все это с учетом поправки на инфляцию).

По итогам трех кварталов ВВП вырос всего лишь на 1,3%.

Главные провалы

Повальный банкопад. Среди всех отраслей экономики самое глубокое падение в 2016 г. испытала сфера финансовой и страховой деятельности. Под чутким руководством главы НБУ Валерии Гонтаревой продолжалась кампания по ликвидации мелких и средних банков. При этом у всех коммерческих банков оставалась общая проблема. Это - политика руководства НБУ, которая сделала почти невозможным кредитование предприятий. Системный кризис сферы финансовой и страховой деятельности проявился в том, что, по данным Госстата, объем услуг, оказанных банками и страховыми компаниями за первые три квартала 2016 г., сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 22,3% (с учетом поправки на инфляцию). А в четвертом квартале еще одним проявлением этого системного кризиса стала национализация крупнейшего частного финучреждения - "Приватбанка".

Валютные скачки. Не справился Нацбанк и с задачей стабилизации гривни. В декабре 2015 г. средний курс доллара за месяц составил 23,41 грн/$, а в феврале 2016 г. он уже подскочил до 26,39 грн/$. Правда, за следующие полгода очень медленно удалось сбить курс до 24,82 грн/$ в июле. Но затем доллар вновь начал расти и поднялся до 26,28 грн/$ в сентябре. Далее благодаря экспортным успехам аграриев курс доллара немного снизился - до 25,70 грн/$ в ноябре. Однако в декабре мы видим новый подъем доллара, причем особенно стремительный - в последние дни года. Если сравнить курсы на 29 декабря 2015 г. и 29 декабря 2016 г., то увидим рост доллара с 23,81 до 26,89 грн/$. Таким образом, за год гривня обесценилась почти на 13%.

Промышленные аутсайдеры. По данным Госстата, среди более-менее крупных отраслей промышленности особенно сильно упало за 11 месяцев 2016 г., по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., автомобилестроение - на 34,8% (с учетом поправки на инфляцию). В частности, выпуск грузовых автомобилей сократился почти втрое (на 66,3%), автобусов и микроавтобусов - почти вдвое (на 45,6%). Кроме того, на 8,7% уменьшилось производство цветных металлов, на 6,8% - бытовых приборов, на 5,6% - моющих и косметических средств.

Экспортные провалы. В январе-октябре экспорт украинских товаров сократился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., тогда как импорт товаров в Украину остался практически на прежнем уровне. По понятным причинам на 28,5% упал экспорт в Россию. Тут может быть утешением то, что импорт из России упал еще больше - на 36,5%. Но товарные поставки сильно уменьшились и в ряд других важнейших торговых партнеров Украины: в Казахстан - на 44,9%, в Иран - на 26,7%, в Турцию - на 26,5%, в Китай - на 25,3%, в Саудовскую Аравию - на 23,2%, в США - на 18,2%, в Израиль - на 17,1%.

Приватизационный облом. В законе о госбюджете на 2016 г. записано, что от приватизации госимущества должно поступить в казну 17,1 млрд грн. Реальные поступления за 11 месяцев составили только 83,6 млн грн, или менее 0,5% от суммы, запланированной на год. В частности, сорвана приватизация Одесского припортового завода, после чего премьер Владимир Гройсман заявил, что нужно разогнать руководство Фонда госимущества: "Последний конкурс на проведение ОПЗ показал, что эта организация просто не может провести приватизацию в стране... Я бы вас поувольнял уже сегодня, всех, кто руководит Фондом государственного имущества Украины. Так нелепо и бездарно управлять госимуществом надо еще поучиться".

Главные достижения

Местные радости. Зато премьер доволен ходом выполнения местных бюджетов. По данным Минфина, за 11 месяцев в общий фонд местных бюджетов поступило 131,9 млрд грн, что составляет 104,6% от годового объема поступлений, утвержденного местными советами. То есть, годовой план был перевыполнен уже в ноябре. По сравнению с январем-ноябрем прошлого года поступления выросли на 49,6%. В частности, от налога на доходы физлиц - на 47,9%, от платы за землю - на 61,7%.

Экспортные прорывы. В январе-октябре экспорт украинских товаров в страны ЕС вырос всего лишь на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Это, конечно, небольшой рост, но все-таки важный, поскольку речь идет о крупнейшем торговом партнере Украины (на долю ЕС приходится уже 37,3% от всех поставок украинских товаров). Особенно заметно вырос экспорт в Румынию (на 26,5%), Венгрию (на 17,2%), Нидерланды (на 10,1%), Польшу (на 6,2%), Германию (на 4,2%), Испанию (на 4%). Среди других крупных торговых партнеров Украины существенно нарастили объемы закупок наших товаров Таиланд (на 66,7%), Индия (на 14,7%) и Египет (на 5,3%).

Промышленные передовики. По данным Госстата, среди крупнейших отраслей промышленности наиболее заметно выросло за 11 месяцев 2016 г., по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., металлургическое производство - на 6,2% (с учетом поправки на инфляцию). В частности, выпуск чугуна увеличился на 8,8%, стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, - на 11,3%, готового проката черных металлов - на 10,5%. Кроме того, существенно выросло производство готовых металлических изделий (на 7,1%), кокса (на 11,6%), подсолнечного масла (на 17,1%), сахара (на 24,5%).

Строительный подъем. Среди всех отраслей экономики самый большой рост в 2016 г. показало строительство. Причем темпы роста ускоряются. По данным Госстата, в первом квартале объем строительной продукции вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 1,9% (с учетом поправки на инфляцию), в первом полугодии - уже на 9,1%, по итогам трех кварталов - на 13,2%, а по итогам 11 месяцев - на 14,1%. В частности, объемы строительства жилья выросли за 11 месяцев на 13%, нежилых зданий - на 19,6%, инженерных сооружений - на 11,9%. Еще более заметно выросли показатели строительства объектов социальной сферы. За первые три квартала прием в эксплуатацию амбулаторно-поликлинических заведений (по числу посещений за смену) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 38,2%, больниц (по числу коек) - на 38,4%, детсадов (по числу мест) - на 40,8%, а общеобразовательных школ (по числу ученических мест) - в 2,26 раза. Важно отметить, что строительство продемонстрировало рост впервые после четырех лет спада. В 2012 г. объем строительной продукции упал на 8,3%, в 2013 г. - на 11,1%, в 2014 г. - на 20,4%, в 2015 г. - на 12,3%. Так что до уровня, который был достигнут в 2011 г., еще очень далеко.

Инвестиционные надежды. Наибольший оптимизм вызывают данные Госстата по капитальным инвестициям в украинскую экономику. Наихудшим временем был 2014 г., когда объем освоенных капитальных инвестиций упал на 24,1% (с учетом поправки на инфляцию). В 2015 г. падение составило 1,7%. А в 2016 г. начался рост: в первом квартале - всего на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., по итогам полугодия - уже на 9,6%, а по итогам трех кварталов - на 16,4%. В частности, инвестиции в промышленность выросли на 15,5%, в научные исследования и разработки - на 18,7%, в сферу транспорта - на 22,9%, в торговлю - на 27,6%, в гостиницы и рестораны - на 29,5%, в образование - на 44,6%, в сельское хозяйство - на 64,3%, в сферу здравоохранения и социальной помощи - на 83,2%, в недвижимость - на 94,3%. Можно надеяться, что эти капиталовложения дадут импульс росту экономики в новом году.

Комментарии: Запорожьеhttp://zp.comments.ua/article/2017/01/04/174444.html