Экономика Украины в рейтинге конкурентоспособности: Что мешает расти быстрее

В рейтинге конкурентоспособности украинская экономика за год поднялась на четыре позиции. Рост наблюдался благодаря улучшению корпоративного управления, повышению эффективности госрасходов, упрощению доступа к финансированию и усилению внутренней конкуренции

В ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности Украина заняла 81 позицию среди 137 стран. По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на четыре позиции. Об этом идет речь в обнародованном рейтинге Всемирного экономического форума.

Рост Украины в рейтинге наблюдался в первую очередь за счет показателей "качество институций", "развитие финансового рынка", "макроэкономика" и "эффективность товарных рынков".

Конкурентоспособность украинской экономики выросла благодаря улучшению корпоративного управления, повышению эффективности госрасходов, упрощению доступа к финансированию, доступности венчурного капитала, а также усилению внутренней конкуренции.

Тем не менее, по некоторым показателям Украина в рейтинге просела: "эффективность рынка рабочей силы" (-13 позиций), "инфраструктура" (-3 позиции), "высшее образование" (-2 позиции). Ухудшение позиции наблюдалось из-за государственного регулирования зарплат, трудовой миграции, коррупции, роста цен.

Согласно информации Всемирного экономического форума, основными проблемами для украинских предпринимателей сейчас являются инфляция, коррупция, нестабильности политик, налоговые ставки и администрирование, постоянные ротации в правительстве, слабая доступность финансирование, а также бюрократия госучреждений.

Соседями Украины в рейтинге стали Таджикистан, Бразилия, Бутан, а также Тринидад и Табаго.

Первое место по конкурентоспособности экономики заняла Швеция, которая является лидером в течение последних лет. На втором месте разместились Соединенные Штаты Америки, а Сингапур в этом рейтинге опустился на третью позицию. В пятерку лидеров также попали Нидерланды и Германия.

При этом у ближайших соседей Украины позиция в рейтинге выше. Россия продемонстрировала рост на пять позиций и расположилась на 38 месте, опередив Польшу, чьи показатели не росли, потому страна оказалась на 39 позиции.

Ранее сообщалось, согласно оценкам Министерства экономического развития, в этом году в рейтинге Doing Business, который будет опубликован в октябре, Украина должна подняться на 10 позиций и занять 70 место. Восходящее движение должны обеспечить новшества в строительной сфере, в регистрации собственности, а также снижение ЕСВ, которое не было учтено в предыдущем рейтинге.

Кроме того, МЭРТ разработал законопроект, который должен улучшить инвестиционную привлекательность страны и поднять Украину в Топ-30 Doing Business.