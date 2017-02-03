Экономика Украины выросла на 2%

Рост промпроизводства составил 2,4%

Рост экономики Украины по итогам 2016 года составил порядка 2%, рост промышленного производства - 2,4%, а сводный индекс производства превысил 4%. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины, опубликованных на сайте ведомства, передает УНИАН.

"В целом по результатам 2016 года рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно в 2%. Впервые с 2011 года рост промышленного производства по итогам 2016 года составил 2,4%, - говорится в материалах министерства. - Впервые с 2012 года благодаря закреплению макроэкономической стабильности сводный индекс производства продемонстрировал рост. По итогам 2016 года Минэкономразвития оценивает этот рост в 4,1% после падения на 6,1% в 2015 году".

УНИАН

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