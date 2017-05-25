Экономика Украины выросла на 2,4%

В годовом выражении ВВП Украины в первом квартале вырос на 2,4%.

ВВП Украины в первом квартале вырос на 2,4% в годовом выражении (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Об этом сообщили в Национальном банке Украины в четверг, 25 мая.

Регулятор отмечает, что показатели экономического роста близки к его прогнозам.

Более медленный рост по сравнению к концом прошлого года объясняется прекращением перемещения грузов через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях и увеличением количества промышленных предприятий на неподконтрольных Украине территориях.

Вместе с тем в НБУ ожидают, что блокада не будет иметь существенного влияния на уровень инфляции.

Нацбанк сообщил также, что инфляция может сократиться до 9,1% к концу года.