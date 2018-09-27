Экономику Грузии признали одной из самых свободных в мире

Грузия заняла седьмое место в рейтинге «Экономическая свобода в мире», в который вошли 162 государства.

Об этом рассказала замминистра экономики Екатерина Микабадзе, передает Sputnik Грузия.

Она отметила, что страна улучшила свой прошлогодний показатель в рейтинге на две позиции.

«Такое позиционирование Грузии в международных рейтингах очень важно. Улучшение у нас есть уже в течение лет. Важно, что улучшение фиксируется и в этом году, и мы стабильно сохраняем позицию среди самых свободных стран мира», — сказала Микабадзе.

По ее словам, такая оценка состояния экономики Грузии является важным сигналом для инвесторов и международного сообщества.

Ежегодный итоговый рейтинг «Экономическая свобода в мире» создан Канадским институтом Фрезера вместе с независимыми исследователями и образовательными институтами более чем из 100 стран. Он разработан с учетом таких показателей, как размер правительства, защищенность права собственности и суд, твердость денежной политики, свобода международной торговли, регуляции кредитов, занятости и бизнеса.

В этом году на первой строчке оказался Гонконг. За ним следуют Сингапур и Новая Зеландия. В десятку также попали Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Республика Маврикия, Великобритания и Австралия. Замыкают рейтинг Аргентина, Ливия и Венесуэла. Россия занимает в рейтинге 87 место.