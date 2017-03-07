Экономист назвал причины засекреченности нового меморандума с МВФ

Новый меморандум Международного валютного фонда с Украиной предусматривает повышение пенсионного возраста и снятие меморандума на продажу земли. Об этом заявил заявил экономический эксперт Алексей Плотников, передает NewsOne.

"В меморандуме с МВФ прописаны увеличение пенсионного возраста, пенсионного стажа, также необходимость продажи земли и другие вещи. Именно вопросы пенсионные и вопросы земли являются наиболее болезненными. Думаю, что это причины того, что данный меморандум настолько таинственный. Власть делает все для того, чтобы он сначала заработал, а потом мы уже будет узнавать о его деталях", - сказал он.

Плотников считает, что правительству сегодня придется искать новые доводы, чтобы убедить народных депутатов поддержать меморандум в сессионном зале Верховной Рады.

"После получения транша мы узнаем, что нам нужно срочно снимать мораторий на продажу земли, нужно срочно ухудшать пенсионные условия. Не знаю, как это все пройдет через парламент, есть много вопросов. Возможно, власть будет собирать голоса, запугивать для получения голосов, не знаю... Вопросов много", - пояснил эксперт.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что МВФ примет решение о предоставлении Украине очередного транша в рамках расширенного кредитования EFF в двадцатых числах марта.