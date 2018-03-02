Экономия газа: в Украине до 6 марта закрывают садики и учебные заведения

Министерство энергетики рекомендует временно отменить занятия в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях ради экономии газа.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик, сообщает корреспондент Укринформа.

По его словам, национальный план действий, введенный накануне на заседании кризисного штаба, начинает действовать с сегодняшнего дня.

"Мы рекомендовали полностью остановить работу в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях до 6 марта и просмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах", - сообщил Насалик.

По его словам, проблемы с балансом ожидаются до 5-6 марта, далее ГТС будет работать в штатном режиме.