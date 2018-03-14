Экс-глава Госэкоинвеста украл 11 млн грн "киотских денег"

Бывший руководитель Госэкоинвеста с подельниками украл 11 млн грн, выделенных Украине по киотскому протоколу

Бывший топ-менеджер Госэкоинвеста и руководители двух коммерческих структур присвоили 11 млн грн, выделенных Украине в рамках Киотского протокола. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.



"Сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 млн грн", - отмечает Нацполиция.



В течение 2012-2014 гг. должностные лица Госэкоинвеста проводили тендеры по утеплению объектов социальной сферы на территории Украины в рамках Киотского протокола. В дальнейшем с рядом фирм госкомпания заключила соответствующие договоры.



После выполнения необходимых работ сотрудники Госэкоинвеста и руководители частных компаний подписали соглашение о завершении проектов и проведении всех расчетов. Однако правоохранители установили, что сведения об объеме и стоимости выполненных работ не соответствуют фактическим данным. Они сообщили о подозрении бывшему руководителю Госэкоинвеста и директорам еще двух причастных коммерческих структур.



Сейчас оперативники и следователи проводят мероприятия для возмещения государству причиненного ущерба.



Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.