Экс-глава Спецтехноэкспорта после увольнения купил дом - СМИ

Снятый с поста на фоне скандалов с возможным хищением средств экс-глава Спецтехноэкспорта купил в Козине дом

Павел Барбул

Несколько месяцев назад на фоне скандалов с возможным хищением средств на госпредприятии Спецтехноэкспорт с должности руководителя сняли Павла Барбула. Сразу после этого на имя его матери был приобретен большой дом в Козине, сообщает Бигус-инфо.

Барбул возглавлял Спецтехноэкспорт с начала 2015 и по лето 2018 Предприятие входит в состав госконцерна Укроборонпром и занимается экспортом оружия и товаров военного назначения.

Прошлой осенью ГПУ совместно с ГФС начали расследовать возможную растрату должностными лицами Спецтехноэкспорта 198 млн грн путем вывода средств через фиктивную фирму Картер Групп. Позже в перечень фиктивных компаний, с которыми сотрудничало госпредприятия, вошли Юникс Мейн и НПК Авиаремсервис. Обыски проводили и в офисе Спецтехноэкспорта, и у Барбуля дома.

На госпредприятии тогда заявили, что только выполняли комиссионное соглашение - обслуживали экспорт частной компании.

Затем эти же компании всплыли в перечне фирм, которыми в рамках особого производства по возможным махинациях в Спецтехноэкспорте интересовалось НАБУ. Позже те же факты начала расследовать СБУ.

Летом Барбуля уволили. 17 июля 2018 года он подал свою декларацию, а уже 14 августа августа его мать, Карина Атанасян, стала владелицей дома в Козине площадью 435 кв.м на нескольких земельных участках (в общей сложности 14 соток), с хозяйственными сооружениями и фонтаном.

Хотя дом записан на мать Барбула, журналисты зафиксировали, как утром из кооператива выезжает Mercedes самого экс-главы СТЭ. Кроме того, оттуда выезжал Range Rover, записанный на Елену Барбул. Будучи чиновником, Барбул подавал декларации за 2016 и 2017 годы и среди членов семьи указывал только сына. Журналисты пришли к выводу что Елена Барбул – бывшая жена.

Дома такой площадью в Козине продаются от $500 тыс. до $1,75 млн, указывает Бигус-инфо.

В предыдущих декларациях Барбул указывал две квартиры (в Одессе и Киеве) и одно авто – Mercedes 4Matic. В 2016 году он задекларировал 1,72 млн грн и 1,48 млн грн сбережений наличными. В 2017 г. - 3 млн грн зарплаты и 4,63 млн грн, опять же, наличными.

При увольнении в декларации Барбула уже числилось почти 6 млн грн. наличными - это около $240 тысяч.