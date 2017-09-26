Экс-главе правления "Старокиевского банка" объявили подозрение в присвоении 82 млн грн

Прокуратура объявила подозрение бывшему председателю правления ПАО "Старокиевский банк" в присвоении 82 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"Прокуратурой города Киева 26.09.2017 совместно с СУ ГУ НП в Киеве по оперативному сопровождению УЗЭ в Киеве сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Старокиевский банк" по фактам присвоения средств банковского учреждения в особо крупных размерах", - говорится в сообщении .

Как отмечается, в течение 2007-2013 годов экс-председатель правления банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам незаконно присвоил средства банка на сумму почти 82 млн гривен.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Нагалаемо, ранее прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю председателя правления "Старокиевский банк" в присвоении почти 82 млн грн.