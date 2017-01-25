Экс-главу зерновой госкорпорации подозревают в нанесении убытков на $60 млн

Во вторник, 24 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из бывших руководителей ПАО Государственная продовольственная зерновая корпорация (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера. Они подозреваются в нанесении зерновой корпорации убытков в размере более 60 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что в ходе обысков детективы изъяли большие суммы налички, компьютеры, которые могли быть использованы в преступных целях.

В НАБУ установили, что задержанный чиновник вместе с другими служебными лицами в 2014 году разработал преступную схему: зерно ГПЗКУ продавалось по заниженным ценам международному зернотрейдеру через подконтрольные приватные компании-посредники.

В свою очередь, зернотрейдер продавал зерно по рыночным ценам, а разница в стоимости приходила на счета одной из подконтрольных компаний-посредников.

В результате преступной схемы ГПЗКУ понесла убытки в размере более 60 миллионов долларов.

В июле 2016 года по факту преступления НАБУ начало досудебное расследование. На данный момент Бюро устанавливает местонахождение других участников организованной группировки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят расследование по 25 электронным декларациям украинских чиновников. По полученным данным, НАБУ накануне открыло еще три уголовных производства по е-декларациям чиновников. При этом было отмечено, что фигурантами дел являются представители судебной ветви власти.

Стоит отметить, что два дела открыли по факту внесения недостоверных сведений (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины), еще одно - по факту незаконного обогащения (ст.368-2 УК Украины).