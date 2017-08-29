Экс-канцлер ФРГ Шредер возглавит совет директоров "Роснефти" - СМИ

Правительство России будет рекомендовать назначить бывшего федерального канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера главой совета директоров "Роснефти".

Как сообщил российскому "Интерфаксу" источник, ознакомившийся с текстом проекта директивы правительства, ее текст уже согласован с профильными ведомствами.

В пояснительной записке к документу сказано, что Шредер является "авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".

Кроме того, в Кремле считают, что экс-канцлер имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров.

В настоящее время совет директоров "Роснефти" возглавляет помощник президента России Андрей Белоусов.

В начале августа СМИ сообщили о том, что в совет директоров "Роснефти" в качестве независимого директора пригласили экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

В 2016 году Герхард Шредер, лояльный к российскому президенту Владимиру Путину, стал главой управляющего совета Nord Stream AG.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение своего прешественника. Шредер не скрывает свою дружбу с президентом России Владимиром Путиным. Он обвинил своих критиков в политическом маневрировании с целью помочь Меркель победить на предстоящих выборах. Шредер также выразил убеждение, что его работа на Россию не навредит Социал- демократической партии, которую он некогда представлял.

По материалам: Интерфакс