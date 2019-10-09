Экс-нардеп Жеваго объявлен в розыск

Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит".

Об этом на брифинге в среду сказал глава ГБР Роман Труба, передает lb.ua.

"По поводу Жеваго. Мы вызвали его в ГБР для получения подозрения, он не явился. Поэтому сейчас начата процедура объявления его в международный розыск и получения решения суда и разрешении его задержать. Сейчас он объявлен в нацрозыск", - отметил Труба.

Жеваго вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка.

Напомним, 27 сентября бывшему народному депутату Верховной Рады ІІІ-VIII созывов Константину Жеваго вручили подозрение заочно.