Экс-нардепу Святошу объявили подозрение в присвоении 1,1 млрд гривен "УкрСиббанка"

Экс-нардепу Дмитрию Святошу объявили подозрение в присвоении 1,1 млрд гривен "УкрСиббанка". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Бывший народный депутат IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 - 2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладели денежными средствами , полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров.

По результатам следствия бывшему народному депутату объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК (подделка).

Напомним, ранее в рамках данного уголовного производства сообщено о подозрении генеральному директору корпорации "АИС", а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК.

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