Экс-руководителю Львовского бронетанкового завода сообщили о подозрении в недекларировании доходов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

"12 сентября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили бывшему директору ГП "ЛБТЗ" о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронных декларациях за 2016- 2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

"Среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ", - отметили в НАБУ.

Напомним, НАБУ завершило досудебное следствие по делу о растрате средств на Львовском бронетанковом заводе.