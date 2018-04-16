Экс-руководителю Укргазбанка сообщили о подозрении

Бывшему руководителю АБ "Укргазбанк" объявили о подозрении в присвоении средств и фиктивном предпринимательстве.

Об этом 16 апреля сообщила пресс- служба Генпрокуратуры.

Экс-руководителя банка подозревают в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Также в подозрении говорится о нарушении еще нескольких статей Уголовного кодекса. В частности, речь идет о совершении преступления группой лиц и фиктивном предпринимательстве.

"Установлено, что в течение 2008-2010 годов бывший заместитель главы правления АБ "Укргазбанк" по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ "Укргазбанк" организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 миллионов гривен и с целью дальнейшего завладения указанными средствами, - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители устанавливают всех участников указанной преступной схемы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в ГПУ сообщали, что в Укргазбанке украли 250 млн грн.

Напомним, прокуратура Киева подозревает бывшего заместителя главы правления Укргазбанка в служебной халатности и подлоге, в результате чего банку был нанесен ущерб в размере 155 млн грн.