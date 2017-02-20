Экс-замглавы НБУ Рашкован занял пост в руководстве МВФ

Экс-заместитель главы Национального банка Украины Владислав Рашкован занял пост заместителя исполнительного директора от нашей страны в руководстве региональной группы стран - членов Международного валютного фонда во главе с Бельгией и Нидерландами в рамках ротации.

Как сообщается на сайте НБУ, Рашкован начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне (США) с 27 февраля этого года.

"Хочу поблагодарить Александра Петрика за его долгую и плодотворную работу, уверена, впереди нас ждут новые горизонты и высокий уровень сотрудничества с МВФ в дальнейшем", - отметила глава НБУ и управляющая от Украины в МВФ Валерия Гонтарева.