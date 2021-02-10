Ексголові банку "Аркада" оголосили підозру за розтрату більш як 22 мільйонів

Служба безпеки України оголосила підозру колишньому голові правління банку "Аркада" Костянтину Паливоді. За даними слідства, він може бути причетний до розтрати 22,7 млн гривень вкладників.

Про це повідомили у СБУ, Київській міській прокуратурі, співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.

За даними слідства, фігурант розробив схему виведення грошей вкладників фондів фінансування будівництва на рахунки двох пов'язаних з банком компаній.

Йому повідомили про підозру у привласненні і розтраті майна, яким він заволодів незаконним шляхом.

Варто зазначити, що у вересні 2020 року правоохоронці повідомили про підозру президенту банку "Аркада" Костянтину Паливоді у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика". Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Але надав можливість вийти під заставу 21 млн гривень.

Нагадаємо, восени 2020 року НБУ ліквідував банк "Аркада". Збанкрутілий банк виставили на продаж, а його земельні ділянки виставлять на електронний аукціон у березні цього року.