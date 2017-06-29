Эксперт: Вирус Petya был создан специально для Украины

Хакеры замаскировали вирус Petya под "вымогателя", хотя на самом деле его прямой целью было - портить системы и мешать инфраструктуре, ломать и уничтожать данные. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил основатель антивирусной компании (США) Николай Белогорский.

По его словам, вирус был запущен специально под Украину.

"Он (вирус Petya - ред.) очень сильно отличается от предыдущих и, похоже, что был написан специально для Украины. Предыдущие атаки были финансовые, это был вирус-вымогатель Wannacry, который распространялся по всему миру, шифровал файлы и требовал выкуп. Вирус Petya стирает данные, у него нет возможности возвращать людям данные, даже если они платят. Он распространялся через бухгалтерскую систему M.E.Doc, которая используется только в Украине и является обязательной к использованию для налоговой отчетности. Это очень технически приспособленный к Украине вирус и, похоже, что это атака от государства", - сказал Белогорский.

Он объяснил, что его главной целью было не банальное вымогательство денег, а уничтожать данные и портить системы.

"Он действительно просит выкуп, но мнение экспертов сейчас, это изменилось в последние несколько часов, что его вымогательная активность для вида. На самом деле его реальная цель - портить системы и мешать инфраструктуре, ломать и уничтожать данные. Я предполагаю, что за ним стоят спецслужбы России, судя по тому, как он распространялся, что он поражает и как он отличается от других вирусов. Это достаточно сложный вирус, в нем много методов распространения. Нужно минимум 5-10 человек с разными навыками и, как минимум, около месяца работы (чтобы создать этот вирус, - ред.)", - добавил эксперт.

Как известно, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус, блокирующий работу компьютерных систем, распространился очень быстро. Он проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows - зараженный компьютер перегружается и вирус зашифровывает все данные на нем.

Позже Киберполиция Украины обнародовала ряд советов, соблюдение которых поможет избежать заражения опасным вирусом.

Утром, 28 июня, пресс-служба Кабмина сообщила, что масштабная кибератака на корпоративные сети и сети органов власти Украины была остановлена.