Эксперты МВФ приступили к работе в Киеве

Эксперты Международного валютного фонда, который является ключевым кредитором Украины, приступили к работе в Киеве.

Об этом сообщили в украинском представительстве МВФ.

"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", - говорится в сообщении.

Ранее в представительстве анонсировали прибытие команды экспертов Фонда для обсуждения с украинскими властями политики ускорения роста экономики и обеспечения стабильности.

Напомним, на днях постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман констатировал, что Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.