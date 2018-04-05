Экспорт электроэнергии принес в украинский бюджет $80,5 млн

Поставки осуществлялись в Венгрию, Польшу, Молдову

Украина в первом квартале 2018 года экспортировала и импортировала электроэнергию. Экспорт принес в украинский бюджет $80, 471 млн. В течение марта было продано электроэнергии на сумму $30,813 млн.

Государственная фискальная служба опубликовала данные, которые позволяют увидть направления поставок украинского электричества в разрезе стран. Так Венгрия получила от Украины электричества на сумму $51,395 млн, Польша сделала закупки на $1919,024 млн и Молдова - на сумму $8,147 млн сообщает Интерфакс Украина.

Таким образом, экспорт электроэнергии в денежном эквиваленте за первый квартал 2018 года составил $80,471 млн, что 18,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Украина осуществляла импорт электроэнергии. Расходы на закупку составили $0,457 млн. В частности, поставки осуществлялись из России, Беларуси и Молдовы. Так (из РФ на $0,442 млн, из Беларуси - на $0,015 млн, из Молдовы - на $0,001 млн.

Ранее сообщалось, что Украина в течение 2018 года планирует нарастить экспорт электроэнергии на 13,3% или на 0,689 млрд кВт-ч по сравнению с 2017 годом. В этом случае показатели могут составить 5,855 млрд кВт-ч. В соответствии с данными указанными в прогнозном балансе на 2018 год запланированы поставки с Бурштынского острова (Венгрия, Словакия, Румыния) в объеме 3,6 млрд кВт-ч, в Польшу отправятся 1,2 млрд кВт-ч, а в Молдову - 1,055 млрд кВт-ч.

Для сравнения можно привести данные за период с 2011 года по 2017 год. Так в 2011 году Украина экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 - 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 - 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 - 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 - 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн, в 2017 - 5,2 млрд кВт-ч на $235,541 млн. Также ранее сообщалось, что Украина планирует нарастить экспорт электроэнергии в 2018 году на 18%.