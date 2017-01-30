Экспорт ФРГ в Украину вырос на 17% за три квартала 2016 года - А.Меркель

Экспорт из Германии в Украину вырос на 17% в течение трех первых кварталов 2016 года. Об этом во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН.

"Мы знаем, что сейчас в Украине функционирует 1200 предприятий с немецким капиталом. Мы осенью прошлого года основали совместную промышленную палату и экспорт Германии в Украину за первые три квартала 2016 года вырос почти на 17%", - сообщила А.Меркель.

Напомним, П.Порошенко находится сегодня с официальным визитом в Германии.