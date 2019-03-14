Экспорт: поворот на Запад (Тиждень, Украина)

Как Польша стала крупнейшим рынком сбыта для украинских товаров

Многолетние разговоры о том, что российский рынок является крупнейшим для украинских товаров, были одним из краеугольных камней кремлевской пропаганды в удержании Украины на орбите Кремля.

Хотя на сегодняшний день для украинских поставщиков рынок ЕС значительно важнее, чем российский. Тезис о том, что даже в условиях войны Украина не может без РФ, поскольку она, мол, и дальше занимает первое место в экспорте украинских товаров, что надо одуматься и вернуться в прошлое, к традиционным рынкам, муссируется до сих пор. Однако в 2019-м году, очевидно, и этот стереотип исчезнет.

Данные о торговле с начала 2019-го года показали, что долгосрочная тенденция к постепенному выходу Польши на первое место по объемам реализации украинских товаров ("Тиждень" об этом уже писал), реализовалась. Наращиванию украинского экспорта на польский рынок способствовали одни из крупнейших в Европе темпы роста экономики Польши (в среднем на 4% в течение 2014-2018-го). И хотя с начала года туда было отпарвлено сравнительно немного (6,5% всего нашего экспорта), но и этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в условиях дальнейшей географической диверсификации украинской торговли.

Следующая за Польшей страна - Италия - отстала от лидера всего на несколько десятых процента, третьим стал Египет с 5,7% экспорта, и лишь после него, на четвертом месте, оказалась до недавнего времени стабильно первая Россия, куда реализовано лишь 5,5% всех отечественных товаров, что лишь немного превышает уровень продаж на пятом по значению турецком рынке.

На первое место среди экспортных рынков для украинских товаров Польша вышла как благодаря росту объемов поставок туда отечественных товаров (с 254 миллионов долларов в январе 2018-го года до 266 миллионов долларов в январе 2019-го года), так и благодаря дальнейшему уменьшению экспорта в Россию (соответственно с 264,3 до 225 миллионов долларов). И это не случайная тенденция одного месяца, а долгосрочная.Кроме того, если сбыт украинской продукции в такие страны из топ-10, как Египет, Индия или Италия, является моноспециализированным и зависит от сезонных колебаний и цен на основную продукцию, в результате чего данные часто существенно различаются по месяцам, то для Польши и России украинский экспорт весьма разнообразен по товарным наполнениям, а, следовательно, разница между отдельными месяцами сравнительно незначительна.

Доля Польши ежегодно росла с 4% в 2013 году до 6,9% в 2018-м, а России, наоборот, уменьшалась соответственно с 23,8% до 7,7%. И сегодня эта тенденция закономерно привела к тому, что символическое первое место по объемам экспорта украинских товаров, на которых так активно до сих пор спекулировали сторонники возвращения на имперскую орбиту Кремля, наконец перешло от восточного соседа-агрессора к западному, который все больше играет роль "окна в Европу".

Меньшая доля Польши в январе 2019-го года по сравнению со всем 2018-м годом не должна вводить в заблуждение, поскольку традиционно в январе рынки стран, с которыми мы имеем диверсифицированную товарную структуру торговли, временно уступают тем, которые покупают на Украине преимущественно зерно и масло. Поэтому позже, когда проходит основная волна экспорта этих товаров из отдаленных стран Азии и Африки, доля европейских партнеров традиционно растет.

Благодаря чему идет рост

Если оценить изменения украинского экспорта в Польшу за последние пять лет в разрезе отдельных товаров, заметно, что наряду с железорудным сырьем и прокатом черных металлов есть немало готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. Например, электрооборудование, бытовая техника, мебель, самая разнообразная продукция деревообрабатывающей отрасли (столярные и плотницкие строительные детали, древесностружечные плиты, шпон, фанера), одежда и другой текстиль, электроэнергия, соевое и рапсовое масло, консервированные овощи, плодоовощные соки. Более того, продукция горно- металлургического комплекса и сельскохозяйственное сырье составляют явное меньшинство.

Причем динамично росли в течение последних лет именно те позиции, которые имели более высокую добавленную стоимость, тогда как сырье и полуфабрикаты даже потеряли часть объемов, которые были в 2013-ом году. Посмотрим, например, на продовольственную группу товаров. С 2013 года значительно уменьшились объемы продаж в Польшу семян масленичных культур (с 97 до 79,7 миллиона долларов), зато с 60,5 до 126,5 миллиона вырос сбыт готового масла. Фактически с нуля до 3,8 миллиона увеличилась реализация мяса, до 6,3 миллиона - какао-продуктов, до 8,8 миллиона - муки и круп. Поставки сахара и кондитерских изделий выросли с 3,8 до 12,9 миллиона, готовых продуктов из зерна - с 1,6 до 7,3 миллиона, овощей - с 3,9 до 17,8 миллиона, плодов и орехов - с 14 до 39,8 миллиона, различных напитков - с 2,1 млн до 9,6 миллиона.

Аналогичная ситуация и в других отраслях. Например, в течение 2013-2018-го года уменьшились поставки в Польшу украинской руды (с 391,9 до 383 миллиона) и необработанных черных металлов (с 610,3 до 484,8 миллиона), тогда как экспорт готовых изделий из черных металлов вырос с 57,7 до 126,8 миллиона, электротехнической продукции - с 293,8 до 376,9 миллиона, машин и оборудования - с 45,2 до 73,6 миллиона. Продажа в Польше украинский мебели увеличилась за последние пять лет с 61,9 до 225,8 миллиона, то есть почти в четыре раза, одежды - с 31,5 до 56,5 миллиона, обуви - с 28,3 до 41,6 миллиона, изделий из кожи - с 3,3 до 14,1 миллиона, пластмасс - с 9,7 до 49,3 миллиона, моющих средств - с 0,3 до 9,3 миллиона, керамических изделий - с 3,4 до 28 миллиона, стеклоизделий - с 9,7 до 32,6 миллиона.

В целом на топ-20 украинских товаров, которые продаются в Польше и поставки каждого из которых обеспечивают украинскому производителю от 1 миллиарда гривен ежегодно, совокупно приходится более половины всего отечественного экспорта в эту страну. Ни один вид продукции не превышает 10-15% совокупных поставок, а абсолютное большинство не имеет даже 1%. Это делает наш экспорт в Польшу достаточно диверсифицированным и малочувствительным к изменению цен или спроса на отдельные товары.

Кроме электроэнергии, которую Украина ежегодно экспортирует в Польшу на 9- 10 миллиардов гривен, сегодня эта страна является основным рынком сбыта и мебельной продукции. Годовая выручка отечественных мебельщиков от поставок в Польшу достигает 6 миллиардов гривен. На несколько миллиардов гривен ежегодно экспортируется в Польшу продукция деревообрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью.

В прошлом году на 800 миллионов гривен было продано бытовой техники (стиральные машины, кондиционеры, электрообогреватели, утюги, осветительные приборы и тому подобное). Значительными являются объемы экспорта аккумуляторов, так и готовой пищевой продукции, в том числе плодоовощных соков (на 0,4 миллиарда гривен), кондитерских изделий из сахара без какао (0,3 миллиарда гривен), дрожжей (0,15 миллиарда гривен). Почти на 90 миллионов гривен поставлено украинской молочной продукции. На сотни миллионов гривен ежегодно по каждой позиции продается сантехнических изделий, керамической плитки, одежды, обуви, детских колясок и запчастей к ним, изделий из кожи, бумажно-картонной продукции, моющих средств, косметики. Наконец, Польша выступает крупным рынком сбыта украинской электроэнергии (почти четверть всего экспорта - на 2,2 миллиарда гривен в 2018 году).

Причем для ряда украинских товаров польский рынок сейчас значится основным вектором экспорта. Например, туда поступает более 94% всего отечественного экспорта детских колясок (ежегодно почти на 180 миллионов гривен), около 80% проката из алюминия (на 630 миллионов гривен), почти 58% сантехнических изделий из керамики (на 350 миллионов гривен), 56% кондиционеров и 30% стиральных машин, 55% мягкой мебели, 58% ДСП, 83% резиновой и пластмассовой обуви, 63% огурцов, 48% консервированных томатов, 38% обуви из текстильных материалов, более 33% моющих средств, 32,5% столярных и плотницких строительных деталей.

Поставки на этот соседний емкий рынок является самым простым для нашего малого и среднего бизнеса, особенно если сравнивать с отдаленными рынками Азии, Африки и тем более Америки. Да и польские компании давно имеют интерес к различным формам кооперации с украинскими партнерами.

Значительные средства отечественным компаниям обеспечивает также экспорт услуг в Польшу, хотя по этому показателю, в отличие от товаров, она намного уступает другим странам ЕС (в частности, Германии и Великобритании). Общий годовой объем сегодня составляет 343 миллиона гривен, а структура существенно отличается от экспорта в другие страны: почти половина (160 миллионов гривен) - это доходы от обработки на украинских предприятиях польского давальческого сырья.

Однако даже совокупные доходы от экспорта товаров и услуг на польский рынок уступают масштабам экспорта рабочей силы. Здесь Польша также забрала у России первенство по трудоустройству украинских гастарбайтеров и переводам средств на родину. В 2017-м году они превысили 3,1 миллиарда гривен, а за I квартал 2018-го рост составил 45%. Поэтому в целом за прошлый год поступления от украинских гастарбайтеров могли значительно превысить выручку украинских экспортеров на польском рынке. И в 2019-м, вероятнее всего, будет так же.

Что дальше?

Стремительный рост важности для украинских производителей польского рынка сбыта, который с начала 2019-го года превысил с недавнего времени крупнейший российский, в долгосрочной перспективе может иметь и определенные риски. Уже слышны нарекания местных предпринимателей. В частности, во время прошлогоднего форума "Европа - Украина" вице-президент украинско-польской торговой палаты Эльжбета Бодьо сообщила, что среди польского агробизнеса раздаются требования принять специальные ограничительные меры в отношении украинских поставщиков. Дальнейшее фокусирование нашего бизнеса, особенно малого и среднего, на торговле с Польшей со временем может породить опасную зависимость, подобную зависимости от России, последствия которой мы уже длительное время преодолеваем.

Нельзя исключать то, что Варшава будет пытаться использовать нашу торгово- экономическую зависимость с целью давления на Украину как в экономических, так и в политических вопросах. Учитывая печальный опыт противостояния на исторически-идеологической почве в течение последних лет, тема торговых войн и использования двусторонней торговли как инструмента "воспитания" Киева могут стать фактором влияния на Украину. В этой ситуации на фоне чрезмерной сосредоточенности украинского бизнеса на польском рынке наша страна может оказаться гораздо более уязвимой.

Хотя в то же время уже появляются признаки того, что лавры первого рынка сбыта для украинских товаров недолго останутся за Польшей. В спину ей сегодня дышит Италия. Но наибольшую угрозу польскому первенству составляет рост удельного веса торговли с Германией после вступления в силу соглашения об ассоциации, что постепенно уменьшает отрыв. С 2013 года наш экспорт в Польшу был на 60% больше, чем в Германию, однако уже в 2018-м разница составляла 47%. Если в прошлом году сбыт товаров в Польшу вырос на 19,6%, то в Германию - на 25,9%. В январе 2019-го по сравнению с январем 2018-го украинский экспорт в Германии рос почти вдвое быстрее, чем в Польше.

Потенциально рынок Германии является все же гораздо более емким для наших товаров, а тамошний бизнес значительно более мощным торговым партнером для украинских производителей, чем польский. Тем более, что экспорт в Германию достаточно диверсифицированный по товарам и услугам. И в последнее время на этом рынке растет продажа продуктов, которые до недавнего времени на него или вообще не поставлялись или поставлялись в весьма незначительных объемах. И потому Польша как крупнейший рынок сбыта украинских товаров может оказаться лишь экспериментальной площадкой для масштабного выхода украинских производителей на более емкие европейские рынки.

Александр Крамар

Оригинал публикации: Експорт: поворот на Захiд

https://tyzhden.ua/Economics/227485