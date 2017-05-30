Экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 24,5 % - Гройсман

В І квартале этого года экспорт украинских товаров в Европейский Союз вырос на 24,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом написал Премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Позитивные новости от Министерства экономического развития и торговли Украины. Экспорт украинских товаров в ЕС в i квартале 2017 вырос на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - отметил Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что Украина "оживляет торговлю" с европейскими партнерами.

"Вместе шагаем к экономическому росту", - подчеркнул Гройсман.