Экспортеры потеряли почти 13 млрд долларов из-за оккупации Донбасса и Крыма

По данным Минэкономразвития, экспортные потери из-за оккупации Донбасса и Крыма составили 12,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается в проекте экспортной стратегии Министерства экономического развития и торговли, передает УНИАН.

"Стоимость экспортных потерь за счет этих регионов (оккупированных районов Донецкой и Луганской областей) вместе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым составила 12,9 миллиарда долларов США, тогда как общие экспортные потери Украины составили 25,2 миллиарда долларов США", - говорится в документе.

Согласно экспортной стратегии, доля Крыму, Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что Украина потеряла из-за финансовой агрессии РФ около миллиарда долларов.