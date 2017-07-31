Экстрадиция Фирташа в США затягивается из-за Испании - СМИ

В Испании Фирташа подозревают в отмывании денег, но испанский запрос на экстрадицию тал причиной промедления выдачи олигарха Испании или США

Экстрадиция олигарха Дмитрия Фирташа в США из Австрии затягивается из-за заведенного против него дела в Испании. Об этом пишет Deutsche Welle.

В Вене Фирташ ждет экстрадиции в США уже три года. В то же время, в Испании его называют главой преступной группировки, подозревают в отмывании денег и требуют также экстрадиции.

Высший земельный суд Вены разрешил в феврале 2017 года экстрадицию Фирташа в США. Однако ордер испанской стороны стал причиной промедления - согласно законодательству, если существуют два параллельные запроса на экстрадицию от разных стран, то решение кому отдавать подозреваемого принимает министр юстиции.

Но и решение министра должно следовать только после решение суда об экстрадиции. Если запрос США в суде уже был рассмотрен, то запрос Испании рассматривать еще даже не начинали.

в США суд внес в дело Фирташа новое подозрение - теперь ему инкриминируют дачу взяток и американцам. Однако адвокат олигарха заявил, что два новых обвинения являются ложными и даже не были включены в обвинительный акт.