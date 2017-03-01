Электроэнергия для населения с 1 марта снова подорожала

С 1 марта, состоялся очередной этап повышения тарифов на электроэнергию для населения. Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей увеличилась на 23,2-26% в зависимости от объема потребления по сравнению с тарифами (кроме третьего блока), действовавшими с 1 сентября 2016 года.

Так, с 1 марта тариф для первого блока потребления (до 100 кВт-ч в месяц) возрастет на 26% - с 71,4 коп. до 90 коп. за 1 кВт-ч.

Для второго блока и третьего блока (от 100 кВт-ч в месяц) тариф составит 168 коп. за 1 кВт-ч. На текущий момент тариф от 100 до 600 кВт-ч включительно - 129 коп. (повышение на 23,2%), от 600 кВт - 163,8 коп.

Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 копеек за киловатт.

Напомним, первый этап повышения состоялся 1 апреля 2015 года. В целом повышение тарифов было запланировано в 5 этапов на протяжение двух лет.

Последнее повышение состоится с 1 марта 2017 года.

Таким образом, до апреля 2017 года тариф должен вырасти в 3,5 раза в сравнении с уровнем на начало 2015 года: средневзвешенная стоимость электроэнергии для населения будет доведена до уровня себестоимости - 122,83 коп./кВ-ч.

Напомним, ранее ZN.UA опубликовало таблицу рассчетов тарифов на горячую воду, тепло и электроэнергию. Исходя из этих данных, в Украине тарифы значительно завышены.

Подробнее о рассчете тарифов на горячее водоснабжение, тепло- и электроэнергию читайте в статье "Как рассчитать тарифы на электро- и теплоэнергию" в "Зеркале недели. Украина".