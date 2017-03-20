Электромобили в Украине могут подешеветь на 40%

Электромобили для населения могут подешеветь более чем на 40%, если законопроект Министерства инфраструктуры будет принят парламентом.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи рабочей группы, которая работает над мерами по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Украине.

Во время мероприятия была представлена рабочая версия законопроекта, направленного на стимулирование развития отрасли электрического транспорта, который был разработан Министерством инфраструктуры совместно с депутатами и представителями рынка, сообщает Экономическая правда.

"Законопроект предусматривает меры по стимулированию спроса на электрический транспорт, создание благоприятных условий для привлечения стратегических инвесторов и развития национального производства, улучшение бизнес-климата для малого и среднего бизнеса в сфере пассажирских перевозок, развитие инфраструктуры и повышение комфорта владения электрическим транспортом", - сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Напомним, Украина получила пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.