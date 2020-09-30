Електронні комунікації: що передбачає прийнятий Закон

Сьогодні, 30 вересня, Верховна Рада прийняла Закон (проєкт No 3014) "Про електронні комунікації" з необхідними техніко-юридичними правками. За це проголосували 260 народних обранців.

Закон передбачає зміни як для бізнесу, так і для користувачів, повідомляє Урядовий портал.

Що передбачено:

- зменшення кількості перевірок та регуляторного тиску на компанії у сфері електронних комунікацій;

- всі постачальники електронних комунікаційних мереж і послуг матимуть однакові права та доступ до інфраструктури, запроваджується механізм консультацій з учасниками ринку;

- забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій;

- користувачі матимуть можливість обрати окремі електронні комунікаційні послуги (не в складі пакета послуг) за технічної можливості;

- право на отримання вичерпної та чіткої інформації абонентом щодо опису умов договору відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг;

- зменшення спаму за рахунок обов'язкової попередньої згоди абонента на отримання інформації та обов'язкова можливість відмови абонента від розсилки;

- збільшення штрафу для постачальників електронних комунікацій у разі порушення прав користувачів.