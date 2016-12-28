Электронное управление качественно повлияет на борьбу с коррупцией, - премьер

Внедрение электронного управления существенно повлияет на борьбу с коррупцией в органах власти, убежден премьер Владимир Гройсман. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Эффективное управление в том числе будет включать в себя вопросы электронного управления. Это будет очень качественно влиять в том числе на эффективную борьбу с коррупцией. Потому что когда есть контакт чиновника, когда есть непонятная процедура, когда чиновник сидит и может принять или такое решение, или другое, это означает, что это всегда может быть поводом для коррупции. Поэтому электронное управление, которым мы сегодня занимаемся, я уверяю, что правительство будет очень эффективно с точки зрения электронного управления, электронного документооборота, открытости, публичности, инклюзивности. Мы хотим понимать, какие есть мнения у людей, чтобы люди могли влиять на принятие наших решений", - сказал премьер.

"Что очень важно в эффективном управлении - внедрение среднесрочного бюджетного планирования. Горизонт на один год - это очень хорошо, но надо смотреть не только себе под ноги, а надо смотреть сегодня и в 2018, и в 2019 и в 2020 года для того, чтобы мы могли строить не прожекты, а реальные проекты", - добавил он.

Ранее Кабмин установил систему электронного управления в зале заседаний. По словам премьера, это будет способствовать экономии средств и повышению качества деятельности Кабмина.