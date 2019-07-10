Электроснабжение объектов "Воды Донбасса" возобновлено

Вчера, 9 июля, было восстановлено электроснабжение нескольких объектов компании "Вода Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что объекты были отключены ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" по требованию ГПВД "Укринтерэнерго" в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию.

Как сообщается, восстановлено электроснабжение таких объектов: Артемовская фильтровальная станция (обеспечивает подачу воды в населенные пункты: Бахмут, Соледар, Парасковиевка, Благодатное, Бахмутское, Покровское); Белокузьминовская насосная станция (обеспечивает подачу воды в населенные пункты: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка); насосная станция четвертого подъема Второго донецкого водопровода (обеспечивает подачу воды в населенные пункты: Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Петровка, Новгородское, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Щербиновка).

"В стадии решения находится вопрос о восстановлении электроснабжения резервного электрического ввода насосной станции первого подъема канала Северский Донец-Донбасс", - добавили в пресс-службе.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключение воды на Донбассе. Он хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. После этого Кабмин запретил отключать электроэнергию для "Воды Донбасса"