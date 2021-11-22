"Енергоатом" підписав угоду з Westinghouse про будівництво двох енергоблоків для Хмельницької АЕС

Державна компанія "Енергоатом" і американська електротехнічна компанія Westinghouse домовилися про будівництво двох нових атомних енергоблоків. Відповідну угоду сторони підписали 22 листопада на конференції "Атомні можливості для розвитку країни" в Києві.

Угода передбачає будівництво двох нових атомних енергоблоків на майданчику Хмельницької атомної електростанції.

Як уточнює пресслужба "Енергоатому", документ підписали очільник компанії Петро Котін та генеральний директор Westinghouse Патрік Фрагман.

Котін при цьому озвучив плани з розвитку атомної енергії: "до 24 гігават атомних потужностей до 2040 року".

Фрагман зазначив при цьому, що його компанія постачає "приблизно половину палива" для українських атомних електростанцій.

"Україна має велику кількість викликів у енергетиці та поступово має вивести з експлуатації реактори російського типу й побудувати нові станції. Ми можемо допомогти розвивати безвуглецеві технології та підтримувати високі стандарти ядерної безпеки", - цитує пресслужба "Енергоатому" директора Westinghouse.

У вересні, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтону, український "Енергоатом" і американська Westinghouse Electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоку на Хмельницькій АЕС, який Україна будує вже дев'ять років.

Голос Америки українською

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