Энергомост рухнул? В России возникли большие проблемы из-за оккупированного Крыма

В Краснодарском крае России введены временные отключения электричества. Местные власти такой шаг объясняют необходимостью погашения потребности потребителей в аннексированном Крыму.

Отключение электричества будет проводиться с 20:00 до 23:00 для потребителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края. Как подчеркивается, они будут носить точечный характер, пишет "Медуза".

Как пояснили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, данная мера введена по рекомендации минэнерго РФ "для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова".

Как сообщалось ранее, в начале августа график временного отключения электричества был введен на территории аннексированного Крыма. Вечером 6 августа без электричества на полуострове в течение почти двух часов оставались 108 тысяч человек.

В Крыму и Краснодарском крае указывают, что из-за сильной жары, достигающей 40 градусов, резко выросло потребление электроэнергии, в том числе из-за использования кондиционеров. В конце июля из-за аварийного отключения на территории Краснодарского края РФ, откуда в Крым поступает электричество, весь полуостров на несколько часов остался без света. Причиной аварии минэнерго РФ назвало жару.

Электроснабжение аннексированного Крыма полностью осуществляется по энергомосту, проложенному из Краснодарского края с мая 2016 года.

Самостоятельно Крым может обеспечивать лишь 30 процентов необходимой электроэнергии.